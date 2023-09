NÜRBURGRING „Positives Signal für den Ring“

Die Nürburgring Langstreckenserie (NLS) ist das Herz der Nordschleife. Seit 1977 treten in der Serie, die bis 2019 VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring hieß, Amateure mit Serienwagen, Semi-Professionelle und Werkspiloten in verschiedenen Klassen gegeneinander an. In Rennen über vier oder sechs Stunden Dauer. Bis zu neunmal pro Jahr. Nachdem der Nürburgring-Eigentümer NR Holding dem Veranstalter der Serie, der VLN Sport GmbH & Co. KG, für das Jahr 2024 keine Termine mehr zur Fortführung der Rennen angeboten hatte, war die Aufregung bei Teams, Sponsoren und Fans groß. Denn ohne den Ring wäre die ehemalige VLN Geschichte gewesen.