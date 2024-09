Alles rot am Nürburgring Im 40 Jahre alten Testarossa über den Nürburgring: Es zählt nur, was die Töpfe hergeben

Wer irgendwann einmal in die Geschichte dieses wunderbaren, sich wechselseitig befruchtenden Verhältnisses der beiden großen italienischen Ikonen Enzo Ferrari und Battista Pinin eingetaucht ist, der wird nichts anders können, als zu behaupten: Die Partnerschaft der Traditionshäuser dieser beiden Primadonnen, die in mehr als 60 Jahren über 200 verschiedene Ferrari-Designs hervorbrachte, gipfelte in einem Auto, das so war wie die Zeit, für die es stand und in der es geboren wurde. Die 1980er: wild, ungehemmt, brachial, geradeaus, ehrlich. Es ist dies eine Geschichte am Rande des dreitägigen Gipfels der „Ferrari Racing Days“ auf dem Nürburgring.