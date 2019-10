Kommentar : Vorwärtsgang statt Leerlauf

Paris/Trier Wohl noch nie hat eine Großveranstaltung in der Region von allen Beteiligten soviel Konsens-Bereitschaft gefordert wie die Vorbereitung der ADAC Rallye Deutschland 2020. Das Ergebnis: gefahren wird, aber nicht im August, sondern im Oktober, ist nicht der Hauptgewinn der Weihnachtslotterie.

Von Jürgen C. Braun

Aber der war auch nicht mehr zu erwarten. Jetzt geht es für Gegner, Zweifler und Befürworter dieses Spektakels darum, die Interessen eines jeden Betroffenen zu berücksichtigen und mit Augenmaß ab zu wägen, was machbar ist. Nicht nur, weil in dieser Zeit die hiesigen Weinbauern in ihrer existenziell wichtigsten Phase betroffen sind.