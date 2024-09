Artisten auf zwei Rädern Doch mehr als nur ein Gastspiel?

Nach vielen Jahren der Abwesenheit feiert die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) an diesem Wochenende ein Comeback auf dem Nürburgring. Der sechste von insgesamt sieben Läufen auf den Traditionsrennstrecken in Deutschland sowie in Most (Tschechien) und im niederländischen Assen zieht die Asse in den Solo- und Gespannklassen in die Eifel. Die IDM ist die höchste Motorrad-Rennserie in Deutschland unterhab der Weltmeisterschaft, der Moto-GP und zieht nach langer Abwesenheit Tausende von Zweirad-Fans an den Ring.

Foto: Jürgen Braun