Artisten auf zwei Rädern Doch mehr als nur ein Gastspiel?

Folgt dem Comeback nach sechs Jahren nun wieder eine regelmäßige Präsenz der „Wilden Reiter GmbH“ in der Eifel? Der sechste von insgesamt sieben jährlichen Auftritten der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) am vergangenen Wochenende hat jedenfalls Lust auf mehr gemacht. Der Nürburgring ist an diesen drei Tagen wieder um eine Attraktion seines breiten Programms reicher geworden. Die IDM war mehr als nur ein Lückenfüller eines freien Wochenendes. Die Frage ist: War das Event eine Eintagsfliege oder sind weitere Gastspiele in den kommenden Jahren in der Pipeline des Veranstalters?