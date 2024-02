Die Isle of Man ruft! Ein Motorrad-Enthusiast aus dem Raum Trier stellt sich einer großen Herausforderung

Trier/Zemmer/Isle of Man · Ein Niederländer aus Zemmer hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Er will bei der legendären Isle of Man Tourist Trophy mitfahren. Dabei wird er von seinem Schwiegervater, der dort selbst schon einmal war, tatkräftig unterstützt. Wie das Team sich vorbereitet und dem Rennen entgegenfiebert.

21.02.2024 , 07:15 Uhr

Wiggert Kranenburg und Beifahrer Jermaine van Middegaal im vergangenen Jahr auf der Rennstrecke. Dieses Jahr wollen sie die legendäre Isle of Man TT fahren – und das mit ihrem Seitenwagen! Foto: Eckart Rösinger/Jörg Klöppner

von Cedric Huwig

Mit einem „so breiten Lächeln, dass kein Helm mehr darüber gepasst hätte“, sei der Niederländer Wiggert Kranenburg aus der Vorbereitungswoche für Neulinge beim weltbekannten Motorradrennen „Isle of Man Tourist Trophy“ zurückgekommen, sagt sein Schwiegervater Eckart Rösinger. Dieser war selbst im Motorradrennsport aktiv und hilft Kranenburg bei der Vorbereitung auf seine Herausforderung.