Sieg des Favoriten Rostek Zerf war wieder das Rallye-Mekka

Am Sieg des früheren Profi-Rennfahrers Dennis Rostek, im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Klausener Dennis Zenz noch Deutscher Rallyemeister in der DRM-Trophy, gab es nichts zu deuteln. Der Bückeburger, dieses Mal mit dem erfahrenen Nico Otterbach als Co-Pilot unterwegs, sicherte sich sieben von acht Wertungsprüfungen, hatte lediglich einmal auf WP sieben nach einem Dreher einen kleinen Aussetzer. Der Skoda Fabia RS Rallye 2 lief ansonsten wie am Schnürchen.