TV exklusiv Verstorbene „Sportschau“-Legende: Wo Ernst Huberty seine Kindheit verbracht hat

So gratulierte Pelzer vor über zehn Jahren dem Sportjournalisten per Brief zum 85. Geburtstag – Ernst Huberty, 50226 Frechen, das kam auch an ohne Adressangabe bei ihm an! „Im Brief habe ich gleichzeitig die Frage gestellt, ob er denn tatsächlich ein Ruwerer sei.“ Im März 2012 habe er dann mit Huberty telefoniert: „Ich erinnere mich noch sehr gut: Ich saß in meinem Büro, habe mein Telefon damals auf Lautsprecher gestellt und meinem Kollegen am Schreibtisch gegenüber mitgeteilt, dass ich jetzt Ernst Huberty anrufe. Er dachte zunächst an einen Scherz und traute dann aber seinen Ohren nicht, als er leibhaftig Mr. Sportschau an der Stimme erkannte. Es war ein rund zehnminütiges Gespräch, sehr nett und unterhaltsam, in dem auch er Fragen an mich stellte, ob es dieses und jenes noch in Trier gibt.“