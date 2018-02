MSV-Torwart mit Aussetzer des Jahres

Duisburg (RP) Er will nur kurz seine Trinkflasche im Tor holen. Er dreht sich mit dem Rücken zum Spielfeld um. Da zappelt der Ball im Netz. Mark Flekken, Torwart von Zweitligist MSV Duisburg, dürfte den wohl kuriosesten Gegentreffer seit langer Zeit verschuldet haben. Mit dem Rücken zum Spielfeld sah er das drohende Unheil nicht kommen. "Ich habe die Tormusik gehört und dachte, wir führen 2:0. Daraufhin habe ich mich umgedreht und wollte einfach was trinken, als plötzlich der Ball bei mir ins Tor geht.

Da war die Musik noch nicht einmal aus", sagte der 1,95 m große Torwart-Hüne. In der 17. Minute hatte Enis Hajri für die Gastgeber das 2:0 erzielt. Der Treffer wurde aber zu Unrecht aberkannt. Flekken hatte dies nicht mitbekommen. Unterdessen waren die Gäste schon wieder in in Richtung MSVGehäuse unterwegs. Glück für Flekken - Duisburg gewann noch 2:1.