Basketball NBA-Erfahrung statt Trainingslager

„Auch nach all den Jahren und meiner Erfahrung, liebe ich es immer noch mir Basketballspiele auf unterschiedlichem Niveau anzuschauen“, so Eyen. „Ich bin auch ein großer Fan des FIBA-Basketballs und schaue, wann immer möglich, Spiele der Euroleague an.“ Er hat auch selbstverständlich die Weltmeisterschaften in diesem Jahr verfolgt. Er zeigt sich auch beeindruckt vom Weltmeisterschaftserfolg der Deutschen Basketball Nationalmannschaft. „Die USA werden in Zukunft bei solchen Events immer mit ihren besten Akteuren antreten müssen, um gewinnen zu können“, zeigt sich der erfahrene Coach beeindruckt von der Entwicklung des internationalen und auch besonders des europäischen Basketballs. „Von der Spielidee her ist das Spiel noch immer das Gleiche, aber insgesamt hat es sich deutlich entwickelt“, so sein Statement. „Es ist viel physischer und athletischer geworden.“ Die Spieler, die Trainer und auch die Schiedsrichter auf internationaler Ebene haben das akzeptiert, so die Meinung von Eyen, „und haben sich darauf eingestellt.“ Als Konsequenz hat sich natürlich auch das Training verändert.