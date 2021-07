Meerfeld : Vulkaneifel-Frauen mit neuem Coach und namhaften Spielerinnen

Meerfeld Neugegründeter Fußball-Verein erfährt große Resonanz: Elf Jugendteams und eine Frauenmannschaft gemeldet.

Gleich ein Dutzend Mannschaften schickt der erst im Frühjahr gegründete FC Vulkaneifel in der anstehenden Saison ins Rennen. Neben vier reinen Mädchen- und sieben (Jungen-)Teams von der F- bis zur D-Jugend wurde auch eine Frauenmannschaft gemeldet. Diese startet Ende August in der Kreisliga – und gilt hier gleich als Topfavorit.

Seit Mitte Juni wird bereits unter Coach Peter Schäfer zwei Mal die Woche trainiert. Im Kader stehen mit der 22-jährigen Marie Kusch (zuvor bei der SG Fidei 2015) eine Regionalliga-erfahrene Spielerin und mit Madlen Jendryssik (20) eine Akteurin, die in der Jugend für den SC Bad Neuenahr und den TuS Issel am Ball war. Zahlreiche weitere Spielerinnen des FC Vulkaneifel waren zumindest schon mal woanders in der Bezirksliga aktiv.

Geschäftsführer Thomas Jungels ist froh, mit Peter Schäfer einen im Manderscheider Raum bekannten und geschätzten Trainer verpflichtet haben zu können. Der 41-Jährige wohnt in Landscheid und bildete früher die E-Junioren in Minderlittgen und Salmrohr aus. Zwei Jahre als Verantwortlicher der B-Jugend und drei Jahre als Coach der zweiten Mannschaft der SG Buchholz/Manderscheid/Hasborn in der Kreisliga Mosel schlossen sich an.