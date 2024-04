Wer zuerst kommt, mahlt zuerst So kommen Sie noch an günstige Olympia-Tickets

Die Paralympischen Spiele, für die es noch zahlreiche Tickets gibt, bieten die Möglichkeit, günstiger an den Spielen in Paris teilzunehmen. Kurz nach den Olympischen Spielen finden sie vom 28. August bis zum 8. September ebenfalls in Paris statt. Die Preise liegen zwischen 15 und 700 Euro. Die Hälfte der Tickets kosten sogar weniger als 25 Euro. Von der morgigen Kartenverkaufsphase sind sie nicht betroffen. Tickets für die zahlreichen Veranstaltungen können also bereits jetzt gekauft werden.