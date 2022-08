Sportgeschichte : Olympische Spiele 1972 in München – Neueste Literatur

Die 16-jährige bundesrepublikanische Hochspringerin Ulrike Meyfarth jubelt zusammen mit tausenden Zuschauern nach der Landung. Sie gewinnt bei den XX. Olympischen Sommerspielen in München am 04.09.1972 sensationell die Goldmedaille mit neuem Weltrekord von 1,92 m. Mehr zu den Olympischen Spiele 1972 eruzhä#hen drei neue Bücher. Foto: UPI/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/UPI

München Die Zahl der hiesigen Publikationen zu den 20. Olympischen Sommerspielen 1972 in München ist Legion: zum einen wegen des deutschen Veranstaltungsortes; zum anderen wegen des Überfalls einer palästinensischen Terrororganisation auf die israelische Mannschaft am 5. September.

Drei neue Bücher, so unterschiedlich sie auch sein mögen, verdienen eine Lektüre von Interessierten. Sie fangen die Zeit vor einem halben Jahrhundert gut ein, vermitteln Neues, sind anregend geschrieben und mit Schwarz-Weiß-Fotos versehen, verzichten aber auf eine enzyklopädische Übersicht zu den sportlichen Ereignissen.

Den Sport am stärksten rückt der Brauckmann-Schöllgen-Band in den Mittelpunkt, obwohl auch hier das Blutbad nicht ausgespart bleibt. Tag für Tag – vom 26. August bis zum 11. September – wird das Geschehen präsentiert. Das Werk des Journalisten und des Historikers über „München 1972“ orientiert sich an Oliver Hilmes‘ „Berlin 1936“ (Sechzehn Tage im August, München 2016), reicht allerdings nicht ganz an dessen Kaleidoskop heran. Die Autoren lassen nicht nur ausgewählte Wettkämpfe Revue passieren, sondern ergänzen sie auch mit Informationen aus erster Hand, etwa des 25 Jahre vor den Spielen in München geborenen US-amerikanischen Marathonläufers Frank Shorter, dessen Sieg ihm etwas vergällt wird, da ein 16-jähriger Witzbold als Erster durch das Marathontor biegt und für Verwirrung bei den Zuschauern sorgt. Friederike Westermann – die Frau des Speerwerfers Klaus Wolfermann – versucht mit dem Olympia-Ausweis ihres Mannes ins Stadion zu gelangen, wird dabei zwar erwischt, kann aber dank der Generosität eines Ordners den Sieg des Gatten dann doch vor Ort erleben. Nicht genug damit: Exakt dieser Ordner geleitet sie anschließend zum Vorraum der Dopingkontrolle, in dem sie ihren Mann abküsst. Solche Episoden finden sich zuhauf.

Roman Deininger und Uwe Ritzer, Reporter der „Süddeutschen Zeitung“, holen in ihren zehn Kapiteln weit aus und schlagen den Bogen bis zur Gegenwart. Eingangs ist von Avery Brundage die Rede, dem späteren Präsidenten des Internationalen Komitees von 1952 bis 1972. 1936 plädiert Brundage als Vertreter des Nationalen Olympischen Komitees für die Teilnahme der USA an den Spielen, und 1972 befürwortet er trotz des Terroranschlages die Fortsetzung der Wettkämpfe. Kaum einer taucht im Buch so häufig auf wie Brundage, der stets den Amateurstatus hochgehalten hat, aller Realität zum Trotz. Obwohl die Autoren ihn oft kritisieren, schreiben sie anerkennend, er habe am Ende der Spiele mit seinen stockenden Worten den richtigen Ton getroffen: „Die Tage der strahlenden Freude haben wir zusammen gefeiert. Und die Stunden tiefster Dunkelheit haben wir gemeinsam ertragen.“

Deininger und Ritzer berichten über „Hitlers Spiele“, über das Zustandekommen der Münchener Spiele, je zwei Kapitel betreffen den Sport wie den Terroranschlag. Und das letzte Kapitel lautet: „Die 50 Jahre danach“. Was die Mischung so lesenswert macht: Die Autoren verstehen es, das Alltägliche mit dem Großen zu verknüpfen, durch Parallelen und durch Paradoxien. Selbst wer glaubt, sich gut auszukennen, wird immer wieder überrascht, etwa von Informationen über Willi Daume, der über 30 Jahre als Präsident des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland fungierte, oder über Joachim Fuchsberger, den Stadionsprecher, der am 11. September bei der Schlussfeier die (falsche) Meldung erhielt, nicht identifizierbare Flugobjekte seien im Anflug auf das Stadion und planten einen Bombenabwurf.

Beide Bände sind fürwahr eine Fundgrube nicht nur für Sportenthusiasten und rufen Erinnerungen an längst Vergessenes wach – sie zeichnen eine Art Sittengemälde dieser Jahre. Was den überaus positiven Eindruck leicht trübt: den damaligen Zeitgeist (Mütter gingen vielfach nicht arbeiten) etwas selbstgerecht zu beurteilen. Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen. Was selbstverständlich nicht fehlt: die Geschichte über das Kennenlernen der Chefhostess Silvia Sommerlatt mit dem schwedischen Kronprinz Carl Gustaf.

Von anderer Natur ist des „Welt“-Journalisten Sven Felix Kellerhofs Buch, das sich ganz auf das barbarische Geschehen durch die palästinensische Terrororganisation des Schwarzen September konzentriert. Der Autor, der sorgfältig recherchiert hat (alle Zitate sind belegt) rekonstruiert die Vorgänge minutiös: die Planungen (einerseits für die Olympischen Spiele, andererseits für die Terrorakte), den Ablauf am 5. September mit den gravierenden Fehlern sowie Trauer, Vergeltung und Gedenken. Jede Sensationshascherei fehlt.

Die Pannen kommen ebenso schonungslos zur Sprache wie Mythen. So fand am 5. September nie ein Gespräch zwischen Willy Brandt und Golda Meir statt. Dem Autor ist es sogar gelungen, neue Quellen aufzutreiben. Das Ministerium für Staatssicherheit hat in einem Abschlussbericht u.a. die Beobachtungen von drei DDR-Journalisten von ihrem gegenüberliegenden Quartier festgehalten.

Markus Brauckmann/Gregor Schöllgen: München 72. Ein deutscher Sommer, München 2022, 365 S. (Deutsche Verlags-Anstalt).

Roman Deininger/Uwe Ritzer: Die Spiele des Jahrhunderts. Olympia 1972, der Terror und das neue Deutschland, München 2021, 527 S. (dtv).