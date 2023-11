Trainerwechsel bei den Roten Teufeln FCK verfällt in alte Muster

Dort unterlagen die Roten Teufel trotz 3:0-Führung noch mit 3:4. Der Flaschenwurf gegen Goalgetter Ragnar Ache und dessen Verletzung beeinflussten den Spielausgang ohne Zweifel. Später gab es zwar den 3:2-Sieg im DFB-Pokal über Bundesligist 1. FC Köln, in der Liga folgte aber nur noch ein Punkt aus vier Partien. Das reichte den Verantwortlichen nicht – und sie setzten Trainer Dirk Schuster und seinen Assistenten Sascha Franz am Donnerstag flugs vor die Tür. Eine kleine Krise reicht schon, damit sie beim FCK wieder in alte Muster verfallen. Zu viel Hektik, zu wenig Gelassenheit und ein zu hohes Anspruchsdenken prägen den Traditionsclub aus der Pfalz schon seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten. Nach Otto Rehhagel, der den FCK über die Jahrtausendwende insgesamt gut vier Jahre coachte, mussten anschließend die meisten Trainer bereits nach rund einem Jahr oder weniger schon wieder gehen. Es fehlt so an Kontinuität und Strategie. Langfristiger Erfolg? Ist so nur schwer möglich.