Moorsport der besonderen Art Neues Format, alte Liebe: Die achte Auflage der Nürburgring Classics

Es ist noch gar nicht so lange her, nämlich zum 90. Geburtstag der legendären Eifel-Rennstrecke im Jahr 2017, als ein neues Event im immer größer, abwechslungsreicher und spektakulärer werdenden Feld des historischen Motorsports von sich reden machte. Die Veranstalter der „Nürburgring Classic“ sahen sich nicht als Konkurrenz zu bereits bestehenden Formaten, sondern gingen mit einem völlig anderen, bis dato unbekannten Ansatz an die Liebe und Leidenschaft zu alten Rennfahrzeugen heran: schauen, gucken staunen, genießen, aber auch selbst fahren. Einmal ein Nordschleifen-Absolvent sein. Das Motto: „Sei ein Rennfahrer für ein Wochenende.“