Nürnberg erobert Zweitliga-Spitzenplatz

Die Bundesliga-Ambitionen des 1. FC Nürnberg werden immer konkreter. Nach einem verdienten 3:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den als Tabellen-Vierten angereisten MSV Duisburg hat der Fußball-Zweitligist die Tabellenführung von Fortuna Düsseldorf übernommen. Den Erfolg verdankte der Club auch den Toren von Kapitän Hanno Behrens (8., Foulelfmeter/23.). Der MSV-Treffer von Moritz Stoppelkamp (41.) genügte nicht, weil Eduard Löwen (71.) mit einem Traumtor antwortete.

Nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Niederlage beträgt der Vorsprung der Franken auf den Relegationsplatz drei schon sieben Punkte. "Der erste Doppelpack meiner Karriere ist wunderschön", sagte Behrens bei Sky. Er fügte sehr zurückhaltend hinzu: "Wir haben einen guten Schritt nach vorn gemacht, aber müssen weiter punkten. Die Saison ist noch lang."

Der MSV verpasste es, sich näher an die Aufstiegsregion heranzuschieben und ging erstmals nach sieben Begegnungen ohne Niederlage als Verlierer vom Platz. "Mit einem Schuss hat Nürnberg den Sack zugemacht, jetzt stehen wir mit leeren Händen da", meinte Duisburgs Kevin Wolze. Club-Trainer Michael Köllner lobte: "Hut ab vor der Mannschaft, dass sie das Spiel nach Hause gebracht hat."

Nürnberg war von Beginn an die bessere Mannschaft, die Duisburger waren erst einmal in jeder Beziehung einen Schritt zu langsam. Der Ausfall von Torjäger Mikael Ishak (Innenbandriss im Knie) fiel beim Club nicht ins Gewicht. Der für den Schweden in die Startelf gerutschte Tobias Werner holte den Elfmeter heraus, den Behrens verwandelte.

Beleg für die Leistung des Teams von Köllner war der zweite Treffer von Behrens, dem ein sehenswertes Zuspiel von Federico Palacios vorausging. Einen Aussetzer leistete sich Club-Torhüter Fabian Bredlow, der einen harmlosen Schuss von Stoppelkamp falsch einschätzte. Nach dem Wechsel brachte Duisburg den FCN zeitweise in Bedrängnis - doch dann zog Löwen volley aus gut 20 Metern ab.

