Ausflug nach Paris Last Minute zu Olympia? Bei diesen Sportarten sind Tickets richtig günstig

Wir haben uns angesehen, was die offizielle Ticket-Website zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung noch zu bieten hat. Es ist bei Weitem nicht mehr alles verfügbar. Aber eine ganze Reihe von Disziplinen ist bei Olympia in Paris noch im Angebot. Am günstigsten kommt man tatsächlich dabei weg, wenn man sich ein olympisches Fußballspiel ansieht. Für einen Großteil der Spiele gibt es in der Gruppenphase schon Tickets ab 15 Euro pro Person. Während die Fans bei der gerade beendeten EM noch Top-Preise gezahlt haben, gibt es somit eine Vielzahl von Partien zum Spottpreis. Natürlich nicht mit den gleichen Top-Stars, aber immerhin sind es Olympische Spiele.