Einschränkungen und Sperrungen Olympia 2024: Rien ne va plus – nichts geht mehr

In etwas mehr als drei Stunden ist man mit dem Zug von Trier, wahlweise über Luxemburg oder Saarbrücken, in Paris – näher an die Region kommen Olympische Spiele in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr. Also mal schnell zu Olympia, den Geist der Spiele genießen, aussteigen in Gare de L’Est (Ostbahnhof), da wo die ICE und TGV aus Deutschland und Luxemburg ankommen – und weiter mit der Metro zu den vielen Sportstätten in der Hauptstadt. Wer noch keine Karte hat, sollte sich das genau überlegen, denn fast neun Millionen Tickets wurden bereits verkauft. Für viel Sportarten gibt es keine Karten mehr, Restposten sind unter tickets.paris2024.org noch erhältlich – wobei man schon etwas tiefer in die Tasche greifen muss, aber es ist ja auch Olympia.