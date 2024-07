Sportliches Großereignis Olympia 2024: Warum Trier den Olympischen Spielen nie wieder so nah sein wird

Kaum ist die Fußball-EM in Deutschland vorbei, steht das nächste sportliche Großereignis an: Olympia 2024 in Paris. Wegen der Olympischen Sommerspiele in diesem Jahr haben die Franzosen sogar ihre heiß geliebte Tour de France verlegt – das Rennen startete am 29. Juni in Florenz und somit erstmals in Italien, das Ziel der letzten Etappe am 21. Juli war statt Paris Nizza. Denn nur fünf Tage später beginnen die Sommerspiele, die vom 26. Juli bis 11. August in der französischen Hauptstadt ausgetragen werden. Erste Wettkämpfe sind sogar schon ab Mittwoch, 24. Juli.