Olympia-Bilanz der ARD: mehr als 40 Millionen Zuschauer

Die ARD zeigt sich im Blick auf die Olympia-Berichterstattung aus Südkorea hochzufrieden. Trotz der Zeitverschiebung habe das Erste an seinen zehn Sendetagen mehr als 40 Millionen Zuschauer erreicht, teilte der MDR mit. Dies entspreche mehr als 56 Prozent der deutschen Bevölkerung in Fernsehhaushalten. ARD-Programmdirektor Volker Herres sprach von einem "Riesenerfolg". Mehrfach lag der Marktanteil der Live-Sendungen aus Pyeongchang den Angaben zufolge bei über 40 Prozent; den höchsten Wert erzielte demnach der Biathlon-Wettbewerb der Damen am 15.