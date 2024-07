Olympisches Fußball-Turnier Abwehrchefin Hegering fehlt gegen Sambia

Die deutschen Fußballerinnen müssen im letzten Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen gegen Sambia auf Abwehrchefin Marina Hegering verzichten. Die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg fällt wegen leichter muskulärer Beschwerden für die Partie am Mittwochabend in Saint-Étienne aus, teilte der DFB kurz vor dem Anpfiff mit. Anstelle von Hegering spielt Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao in der Innenverteidigung neben Kathrin Hendrich.