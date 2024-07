Olympia-Fußball Abwehrspielerin Linder fällt bei DFB-Frauen krank aus

In Linksverteidigerin Sarai Linder haben die deutschen Fußballerinnen den ersten Ausfall bei den Olympischen Spielen zu verkraften. Die 24-Jährige vom VfL Wolfsburg kann im zweiten Gruppenspiel gegen die USA am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille wegen einer Erkältung nicht auflaufen. Linder wird ausgerechnet durch die in den USA spielende Felicitas Rauch ersetzt, die bisher nur auf Abruf dabei war. Die formale Bestätigung durch die FIFA für den Wechsel fehlt nach DFB-Angaben noch.