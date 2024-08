Olympische Spiele „Albtraum“: Handballer verpassen Gold durch Finale-Pleite

„Die Enttäuschung ist riesengroß über unseren Auftritt. Wir haben sie zu einfach gelassen und von Anfang an sehr, sehr viele Fehler gemacht“, sagte Kapitän Johannes Golla im ZDF: „Das tut sehr, sehr weh. Das war heute vielleicht unser schlechtestes Spiel.“ Spielmacher Juri Knorr fühlte sich wie in einem „Albtraum“ und gab zerknirscht zu: „Wir dürfen uns so nicht präsentieren, da haben wir auch keine Goldmedaille verdient. Das ist klar.“