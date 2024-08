Olympia in Paris Bachs letzte Abschlussrede: „Spiele einer neuen Ära“

Der gebürtige Würzburger hatte am Samstag angekündigt, dass er im kommenden Jahr am Ende seiner zweiten Amtszeit als IOC-Präsident abtreten werde. Er wolle keiner Änderung der olympischen Charta zur Aufhebung der Amtszeitbegrenzung zustimmen, sagte Bach bei der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees in Paris. Er hatte den Chefposten beim IOC 2013 als Nachfolger des Belgiers Jacques Rogge übernommen