Sommerspiele in Paris Boxerin Imane Khelif feiert emotionalen Olympiasieg

„So Gott will, wird diese Krise in einer Goldmedaille gipfeln, das wäre die beste Antwort“, hatte Khelif zuletzt gesagt. Auch im finalen Kampf auf dem Court Philippe Chatrier im Stade Roland Garros wurde sie vor rund 15.000 Zuschauern frenetisch angefeuert und bejubelt. Nach der Urteilsverkündung führte Khelif in der Ringmitte wieder ihren Jubeltanz um die eigene Achse auf und wurde anschließend unter tosendem Jubel der Fans von einem algerischen Betreuer auf dessen Schultern getragen.