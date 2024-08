Sommerspiele Bronze sicher, Gold möglich: Tiafack boxt sich zur Medaille

Für Tiafack bedeutete der schon jetzt größte Erfolg seiner Karriere auch die Belohnung für viele Rückschläge in der Vergangenheit. Den 1,89 Meter großen Athleten, der je nach Vorbereitungsphase 110 bis 120 Kilogramm Körpergewicht auf die Waage bringt, hatten Verletzungen und Formschwankungen immer wieder zurückgeworfen. In Paris läuft es prächtig - der Europameister von 2022 hatte es schon vor der Abreise gespürt: „Ich gehe in jedes Turnier mit der Erwartung, zu den Besten zu gehören.“