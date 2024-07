Turnen bei Olympia Cruise, Gaga, Snoop Dogg: Stars wollen Biles sehen

Der erste Wettkampfauftritt von US-Turnerin Simone Biles (27) bei den Olympischen Spielen in Paris hat etliche Stars als Fans angelockt. In der Bercy Arena versammelten sich unter anderen Hollywood-Star Tom Cruise, Rapper Snoop Dogg und die Sängerinnen Lada Gaga und Ariana Grande auf der Tribüne, um die viermalige Olympiasiegerin an den Geräten zu sehen. Sie bejubelten wie die Fans die gelungenen Aktionen von Biles und waren selbst begehrte Fotomotive.