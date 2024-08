Vorrunde bei Olympia Dänemark zu stark: Handballerinnen zittern um Viertelfinale

Der Sensations-Sieg schien zu diesem Zeitpunkt ganz nah. Die Führung verspielte das DHB-Team dann durch zu viele Fouls. In Unterzahl sahen Emily Bölk und Co. die Gegnerinnen auf vier Tore davonziehen (21:25). Den Vorsprung gab der Favorit nicht mehr her, auch wenn die DHB-Auswahl nie aufgab und durch Behrend wenige Sekunden vor Schluss sogar die Chance zum Ausgleich hatte. Sie scheiterte jedoch an der dänischen Torhüterin.