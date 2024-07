Kantersieg bei Olympia Dank KI und Ballermann: Handballerinnen haben endlich Spaß

Dennoch mahnte Co-Kapitänin Alina Grijseels: „Wir wissen auch, das noch nichts passiert ist. Punktet Südkorea oder Slowenien in einem Spiel, ist wieder alles auf Null gesetzt. Wir können uns heute zu Recht freuen, aber dann voller Fokus auf Dänemark.“ Mit Blick auf das nächste Spiel am Donnerstag befand die Rückraumspielerin: „Wenn wir eine ähnliche Leistung bringen wie heute, ist was möglich“.