Olympia Dank Schröder: Deutsche Basketballer im Viertelfinale

Das deutsche Team knüpfte gegen die Brasilianer vor den Augen von Tennis-Legende und Basketball-Fan Boris Becker zunächst nahtlos an seine konzentrierte Leistung beim klaren Auftaktsieg gegen Japan an. Angeführt von Manila-Held Andreas Obst setzte sich der Weltmeister bereits im ersten Viertel auf zwölf Punkte ab (22:10). Der Dreier-Spezialist vom Double-Sieger Bayern München traf in den ersten zehn Minuten gleich drei Würfe aus der Distanz und stellte so ein beruhigendes Polster her.