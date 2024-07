Olympische Spiele DFB-Frauen: Bloß kein Spektakel durch Banda und Co.

An den Gegner haben die deutschen Spielerinnen denkbar schlechte Erinnerungen: Bei der WM-Generalprobe 2023 in Fürth hatte es gegen Banda und Co. ein 2:3 gesetzt. „Da haben sie uns einfach zwei, drei Bälle hinter die Kette geschlagen - und schwups war sie weg“, erzählte Kapitänin Alexandra Popp.