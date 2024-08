Olympische Spiele DFB-Frauen fordern Kanada: Weltspitze oder nicht?

Bei der 26-Jährigen vom FC Bayern gebe es weitere Untersuchungen an ihrer Schulter, wie der DFB vor dem Abschlusstraining am Abend bestätigte. Die dreifache Turniertorschützin war beim 4:1 gegen Sambia unglücklich gefallen. „Es ist nichts Schlimmes, aber mir tut die Schulter gerade einfach weh“, sagte sie. Am Tag danach trug sie den Arm in einer Schlinge, nach DFB-Angaben eine Vorsichtsmaßnahme. Bei einem Ausfall könnte Schüller im Zentrum durch die bisher auf der Sechs agierende Kapitänin Alexandra Popp ersetzt werden.