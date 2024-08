Olympia-Fußball DFB-Frauen: „Fundament“ für Hrubesch-Nachfolger Wück

Der 51 Jahre alte Wück gibt sein Debüt als neuer Cheftrainer am 25. Oktober in Wembley gegen Europameister England. Er hatte die männliche U17-Auswahl des DFB 2023 zum Weltmeister gemacht. „Horst hat ein gutes Fundament gelegt. Er hat diesen unglaublichen Willen eingepflanzt in die Köpfe der Spielerinnen. Das ist das, womit Christian Wück gut arbeiten kann“, lobte Neuendorf. „Ich bin sicher, dass er ein toller Trainer ist, der das Team jetzt noch weiterentwickelt.“