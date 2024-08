Viertelfinale bei Olympia DFB-Frauen gegen Kanada: „Fressen oder gefressen werden“

Zu Abwehrchefin Marina Hegering, die wegen muskulärer Beschwerden gar nicht spielte, meinte Hrubesch: „Marina, davon gehe ich aus, kommt wieder. Das war eine Sicherheitsmaßnahme.“ Auch Hegerings Wolfsburger Clubkollegin in der etatmäßigen Innenverteidigung, Kathrin Hendrich, saß wie geplant im Mannschaftsbus. Sie hatte den Arm von Sambias Stürmerin Barbra Banda an den Kopf bekommen und musste nach nur 22 Minuten durch Sara Doorsoun ersetzt werden. „Der Doktor sagte, sie habe so ein bisschen ein Flimmern vor den Augen. Aber ich denke, es ist alles in Ordnung“, so Hrubesch.