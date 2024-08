Olympische Spiele DFB-Frauen hoffen auf Bronze und Party in Paris

Am Ende einer langen und kräftezehrenden Tour de France hoffen Deutschlands Fußballerinnen auf einen Schlusspunkt in Bronze - und einen Partyabschluss in Paris im Herzen der Olympischen Spiele. „Wir wollen das Bestmögliche herausholen und dann glücklich zur Abschlussfeier nach Paris gehen und das einfach genießen“, sagte Stürmerin Klara Bühl vor dem noch einmal herausfordernden Spiel um Platz drei gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien am Freitag (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Lyon.