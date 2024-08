Olympisches Fußball-Turnier DFB-Frauen stürmen mit Schüller gegen Kanada

Mit Mittelstürmerin Lea Schüller gehen Deutschlands Fußballerinnen in das olympische Viertelfinale gegen Kanada. Die 26-Jährige vom FC Bayern steht in der Startelf von Bundestrainer Horst Hrubesch in Marseille. Die dreifache Turnier-Torschützin hatte sich beim 4:1 gegen Sambia zum Vorrundenabschluss eine Schulterprellung zugezogen. Ihr Einsatz im Duell zwischen den Goldmedaillengewinnerinnen von 2016 und 2021 war fraglich.