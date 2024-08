Olympia-Fußball DFB-Frauen wollen nicht „mit leeren Händen nach Hause“

Dass er mit einer Medaille am Freitag abtrete, sei nicht so wichtig. „Ich habe ja schon eine“, sagte der frühere HSV-Stürmer. 2016 in Rio gab es für ihn als Chefcoach und die deutschen Männer Silber - nach einem im Elfmeterschießen verlorenen Finale gegen Brasilien. „Für mich wäre es wichtig, dass die Mädels eine kriegen. Das wird schwer genug“, sagte Hrubesch.