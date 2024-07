Olympia in Paris Enttäuschung nach Stürzen: Triathletinnen verpassen Medaille

Die regennassen Pariser Straßen haben die deutschen Triathletinnen um die Medaillenchancen bei den Olympischen Spielen gebracht. Laura Lindemann und Lisa Tertsch kamen jeweils mit dem Rad zu Fall und konnten deshalb nicht in den Kampf um das Podium eingreifen. Vor allem für die Berliner Mitfavoritin Lindemann war der Unfall in der vorletzten Runde bitter - sie lag bis dahin aussichtsreich in der starken Spitzengruppe. Bundestrainer Thomas Möller hadert noch vor Rennende in der ARD mit der „Situation wie wir sie natürlich gar nicht wollten, wenn du mit zwei Athletinnen vorn drin sitzt und beide stürzen“.