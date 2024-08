Olympia-Abschluss „Erwartungen übertroffen“: Paris feiert sich und die Spiele

Über 71.000 Zuschauer und 9.000 Athleten und Betreuer aus 205 Delegationen verfolgten den Abend in Frankreichs Nationalstadion. Zu Beginn wurde an das Ende der Eröffnungsfeier angeknüpft. Nach dem Lied „Sous le ciel de Paris“ trat Schwimm-Superstar Léon Marchand an das olympische Feuer in den Tuilerien. Der viermalige Olympiasieger von Paris trug die Flamme in einer Laterne in Richtung Louvre, sie sollte später am Abend im Stade de France ankommen.