Abschied bei den Sommerspielen „Es ist verrückt“: Kerbers famose Karriere endet in Paris

Kerber war einfach nur „stolz“, was sie in den vergangenen Tagen und in den vergangenen zwei Jahrzehnten geleistet hat. „Ich habe alles erreicht, was ich mir erträumt habe. Was will man am Ende mehr?“, so die frühere deutsche Sportlerin des Jahres, die bei ihrem Abgang nun auch ihren Frieden mit den zuvor wenig geliebten Sandplätzen in Paris geschlossen hat.