Olympische Spiele in Paris Frust statt Freude: Basketball-Ära endet mit Enttäuschung

Drei Turniere, drei Medaillen - dieses ambitionierte Ziel hatte Herbert zu Beginn seiner Amtszeit 2021 ausgegeben. 2022 holte sein Team bei der Heim-EM Bronze, ein Jahr später folgte in Manila sensationell der WM-Titel. Nur in Paris wollte es mit Edelmetall nicht klappen, weil Schröder und Co. nach einer starken Vorrunde in Lille mit dem Highlight-Spiel gegen Gastgeber Frankreich während der Endrunde in Paris unerklärlicherweise zu keiner Zeit ihr großes Potenzial abrufen konnten.