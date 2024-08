Olympische Spiele in Paris Fünfkampf-Bundestrainerin Kim Raisner hört auf

Die ehemalige Moderne Fünfkämpferin Kim Raisner hört als Bundestrainerin auf. „Ich habe gekündigt. Ich höre zum 30. September auf“, sagte die 51 Jahre alte Berlinerin zum Abschluss der Olympischen Spiele in Paris. Es gebe Sachen im Verband, die sie nicht so gut finde, begründete sie ihre Entscheidung. „So wie die Konstellation ist, möchte ich das nicht und habe für mich einen Schlussstrich gezogen“, erklärte die Olympia-Fünfte von 2004 in Athen.