Drittes Gold für Paradeboot Gold-Hattrick im Kajak-Vierer - „Ein kleines Bier“

Schon 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro hatten die Frauen jeweils Silber im Kajak-Vierer geholt. Entsprechend groß war die Freude beim deutschen Quartett, das zwischenzeitlich sogar in Führung lag. Doch die starken Neuseeländerinnen konterten noch einmal und zogen vorbei. Bronze ging an Ungarn. „Zwischenzeitlich habe ich in den Augenwinkeln gesehen, dass wir vorne sind. Dann sind die Neuseeländerinnen doch noch vorbeigerauscht“, sagte Hake und fügte an: „Wir können stolz auf uns sein. Jetzt können wir noch stärker in die Zweier-Rennen gehen.“