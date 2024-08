Olympische Spiele in Paris Gruppensieg: Handballer reisen selbstbewusst nach Lille

Am Montag zieht das deutsche Olympia-Aufgebot weiter nach Lille. Dort warten bereits die DHB-Frauen, die am Dienstag die Sensation gegen Weltmeister Frankreich schaffen wollen. Die K.o.-Spiele werden in der Fußballstätte des OSC Lille vor bis zu 27.000 Zuschauern ausgetragen. „Jetzt ist vorbei mit Dorf genießen und Spaß. Der Handball ist absolut im Fokus“, sagte Golla.