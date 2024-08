Olympische Spiele Hockey-Bundestrainer fordert keine Sperre nach Ausraster

Hockey-Bundestrainer André Henning will keine Strafe für den niederländischen Olympiasieger Duco Telgenkamp nach dessen Ausraster im Olympia-Finale forcieren. „Ich werde keine Sperre fordern“, sagte Henning bei einer Pressekonferenz im Deutschen Haus in Paris: „Das ist nicht meine Aufgabe. Was er jetzt an öffentlicher Kritik abkriegt, ist schon schwer genug.“ Online habe sich Telgenkamp bereits für sein Verhalten entschuldigt, sagte der deutsche Chefcoach: „Ich kann mir vorstellen, dass Duco in der Emotion über das Ziel hinausgeschossen ist. Es ist eine Sekunde gewesen, wo er nicht so geschaltet hat.“