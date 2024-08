Sommerspiele in Paris Hockey-Männer verlieren Olympia-Finale gegen Niederlande

Diese Mission scheiterte zwar, trotzdem holte die Nationalmannschaft von Bundestrainer André Henning die erste Olympia-Medaille seit 2016. In Rio de Janeiro hatte es Bronze gegeben, zuletzt in Tokio vor drei Jahren war die Enttäuschung nach Platz vier groß. Deutschland feierte in den Jahren 1972, 1992, 2008 und 2012 bislang insgesamt vier Olympiasiege.