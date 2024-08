Olympia-Fußball Infekt: Kapitänin Popp fehlt im Halbfinale gegen USA

Popp ist die einzige verbliebene Spielerin, die beim Gold-Triumph 2016 in Rio auf dem Platz gestanden hatte und ersetzte in Frankreich im Mittelfeld die am Knie operierte Lena Oberdorf. Die FIFA-Regeln würden es erlauben, dass Popp zum nächsten Spiel wieder zurückkehrt und die Nachnominierte wieder auf Abruf eingestuft wird, da die Olympia-Kader nur 18 Spielerinnen umfassen.