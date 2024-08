Nach dem Ende bei Olympia „Ins kalte Wasser“: Laura Ludwig direkt als Co-Kommentatorin

Sie verabschiedet sich nach einer überaus erfolgreichen Karriere. Sie nahm an fünf Olympischen Spielen teil. 2016 gewann sie in Rio de Janeiro mit Kira Walkenhorst Gold. Ein Jahr später wurden die beiden Weltmeisterinnen. Nach der Geburt von zwei Kindern kämpfte sich Ludwig gemeinsam mit der ehemaligen Weltklasse-Hallenspielerin Louisa Lippmann nach Paris. Dort scheiterte das Duo am Samstag nach einer enttäuschenden Vorrunde ohne Sieg. Gemeinsam will sie mit Lippmann unter anderem noch die Europameisterschaft, die deutschen Meisterschaften und ein Turnier am Hamburger Rothenbaum spielen, ehe sie ihre Karriere beendet.