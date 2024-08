Olympia in Paris Khelif und Lin holen trotz Geschlechter-Debatte Medaillen

Deutlich emotionalere Szenen hatten sich nach Khelifs Halbfinaleinzug am Samstag in der Boxhalle abgespielt. Beim einstimmigen Punktsieg gegen die Ungarin Anna Luca Hamori war die Weltergewichtlerin von zahlreichen algerischen Fans in der Halle bejubelt worden. Nach der Urteilsverkündung hatte die 25-Jährige ihre Hand mit voller Wucht auf den Ringboden geschlagen, salutiert und war in Tränen ausgebrochen.