Olympia-Fußball Kleines oder großes Finale: DFB-Frauen wollen Revanche

Im Halbfinale am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Lyon wollen sich die DFB-Frauen nicht noch einmal vom viermaligen Olympiasieger vorführen lassen. „Die Mannschaft ist gewachsen, ist gereift. Ich bin absolut sicher, dass sie alles in dieses Spiel reinpacken wird“, kündigt Hrubesch maximale Gegenwehr an.